Гуманітарний штаб Ахметова розширює географію допомоги
Завтра, 4 грудня, о 13.00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Рими Філь, координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова
В ході заходу будуть озвучені актуальні потреби гуманітарної допомоги, які відчувають мешканці Донецької та Луганської областей, а також інформація, яким містам буде допомагати Гуманітарний штаб в грудні.
Також на прес-брифінгу будуть підведені підсумки чотирьох місяців роботи Гуманітарного штабу по основним напрямкам діяльності: надання гуманітарної, медичної та адресної допомоги, допомога дітям, евакуація і розміщення змушених переселенців.
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