Гуманітарний штаб Ахметова розширює географію допомоги

В ході заходу будуть озвучені актуальні потреби гуманітарної допомоги, які відчувають мешканці Донецької та Луганської областей, а також інформація, яким містам буде допомагати Гуманітарний штаб в грудні.

Також на прес-брифінгу будуть підведені підсумки чотирьох місяців роботи Гуманітарного штабу по основним напрямкам діяльності: надання гуманітарної, медичної та адресної допомоги, допомога дітям, евакуація і розміщення змушених переселенців.

Акредитація журналістів за телефонами: (044) 494 31 65, прес-центр

Адреса: вул. Еспланадна, 20.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.