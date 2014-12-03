У МОЗ відбулось представлення новопризначеного міністра

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, звертаючись до колективу, Квіташвілі наголосив, що Україна – "унікальна країна, достойна змін".

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"Я вдячний керівництву країни, вдячний вам за можливість внести свою лепту в ці зміни на благо держави. І я хочу, що кожен із вас працював заради цих змін та змінював, в першу чергу, своє до них відношення. Буде непросто, проте, вважаю, Україні під силу подолати труднощі, з якими зіткнулася вітчизняна медична галузь. Впевнений, ми зможемо досягти тих цілей, які поставимо перед собою, та врешті стати учасниками важливого історичного процесу», - зазначив Квіташвілі.

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02 грудня 2014 року Постановою Верховної ради України № 1008 затверджено новий склад Уряду. Олександра Квіташвілі призначено на посаду Міністра охорони здоров’я України.