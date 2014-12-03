Сьогодні — Міжнародний день інвалідів

Щороку 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, який проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Відзначення цієї дати спрямоване на посилення уваги до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і благополуччя. Міжнародний день інвалідів акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному і культурному житті.

Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до людей особливими потребами.

У світі налічується понад 1 мільярд людей з інвалідністю, що приблизно становить 15% населення усього світу. Поширеність інвалідності є більш високою в країнах з низьким рівнем доходів і збільшується через старіння населення та глобальне збільшення хронічних хвороб.

За даними Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України, на початку 2013 року в Україні офіційно зареєстровано понад 2,7 мільйона осіб, що мають статус інваліда. Це близько 6% від загальної кількості населення, тоді як на початку 90-х було 1,5 мільйона осіб з інвалідністю.