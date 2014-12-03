Опалення в «Охматдиті» відновлено

«Київенерго» відновило теплопостачання Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», два корпуси якої залишилися вчора без опалення через аварію на тепломережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-служби ПАТ «Київенерго».

Згідно з повідомленням, оперативні бригади близько 12.00 завершили роботи з ремонту трубопроводу та встановлення арматури, яка дозволить забезпечити надійне теплопостачання двох корпусів «Охматдиту» та 16 житлових будинків.

За даними прес-служби, одразу ж було розгорнуто подачу теплоносія до будівель, що були тимчасово відключені від ЦО та ГВП на час усунення пошкодження. Зокрема, вже о 12.00 відновлено централізоване теплопостачання стаціонарних відділень «Охматдиту».

Станом на 16.00 відновлено опалення та гаряче водопостачання всіх тимчасово відключених у зв`язку з пошкодженням споживачів – 26 житлових будинків, 10 відомчих будинків, школи та дитсадка, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вдень 2 грудня внаслідок аварії тепломережі на проспекті Перемоги в Києві залишилися без опалення два корпуси «Охматдиту»: педіатричне відділення і центр онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Всього там перебуває 130 дітей.

За даними ДСНС, на період проведення ремонтних робіт з корпусу № 13 хворі та медичний персонал були переведені в інші корпуси, обігрів корпусу здійснювався електричними обігрівачами, дизельними та електричними теплогенераторами. У корпусі № 14 хворих, в силу медичних протипоказань, залишили, обігрів кімнат здійснювався за допомогою електричних обігрівачів.