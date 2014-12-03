Опалення в «Охматдиті» відновлено
Хворі та медичний персонал були переведені в інші корпуси, обігрів корпусу здійснювався електричними обігрівачами, дизельними та електричними теплогенераторами
«Київенерго» відновило теплопостачання Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», два корпуси якої залишилися вчора без опалення через аварію на тепломережі.
Про це УНІАН повідомили у прес-служби ПАТ «Київенерго».
Згідно з повідомленням, оперативні бригади близько 12.00 завершили роботи з ремонту трубопроводу та встановлення арматури, яка дозволить забезпечити надійне теплопостачання двох корпусів «Охматдиту» та 16 житлових будинків.
За даними прес-служби, одразу ж було розгорнуто подачу теплоносія до будівель, що були тимчасово відключені від ЦО та ГВП на час усунення пошкодження. Зокрема, вже о 12.00 відновлено централізоване теплопостачання стаціонарних відділень «Охматдиту».
Станом на 16.00 відновлено опалення та гаряче водопостачання всіх тимчасово відключених у зв`язку з пошкодженням споживачів – 26 житлових будинків, 10 відомчих будинків, школи та дитсадка, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вдень 2 грудня внаслідок аварії тепломережі на проспекті Перемоги в Києві залишилися без опалення два корпуси «Охматдиту»: педіатричне відділення і центр онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Всього там перебуває 130 дітей.
За даними ДСНС, на період проведення ремонтних робіт з корпусу № 13 хворі та медичний персонал були переведені в інші корпуси, обігрів корпусу здійснювався електричними обігрівачами, дизельними та електричними теплогенераторами. У корпусі № 14 хворих, в силу медичних протипоказань, залишили, обігрів кімнат здійснювався за допомогою електричних обігрівачів.