Чим замінити майонез: три рецепти

Відмовившись від майонезу, ти вже хапаєшся за голову - чим же заправляти салати? Є багато соусів, які нескладно приготувати вдома. При цьому ти використовуєш тільки натуральні продукти! Однак май на увазі, без стабілізаторів і консервантів такий соус може зберігатися не більше 12 годин, пише edinstvennaya.ua.

1. Соус королеви Олександри

2 жовтки, 1 ст. ложка гірчиці, перець (переважно білий), 1-2 чайні ложки сухого білого вина, зелень петрушки.

Гірчицю слід перетерти з жовтками, поступово вливаючи в масу вино. Додати перець і петрушку. Краще всього використовувати як заправку до салату, овочів на грилі або риби.

2. Ейоль (провансаль)

4-5 яєць, зварених в круту, 3-4 зубчики часнику, оливкова олія, лимонний сік, сіль, перець.

Оливкова олія, додай чорний перець, сіль і лимонний сік (краплями) . Жовтки і часник розітри до однорідної маси і додай невеликими порціями оливкову олію. За консистенцією соус повинен бути схожий на майонез.

3. Вершковий

50 г сметани або вершків 20 %,

1 жовток, 1 ст. л. оливкової олії, дрібка солі, перець

Відокремити жовток від білка. Додати сметану або вершки, оливкову олію.

Посолити, поперчити за смаком і збити блендером до однорідної маси. Підійде для салатів з сиром, яйцем, шинкою.