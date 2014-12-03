Чим замінити майонез: три рецепти
Без стабілізаторів і консервантів домашній соус може зберігатися не більше 12 годин
Відмовившись від майонезу, ти вже хапаєшся за голову - чим же заправляти салати? Є багато соусів, які нескладно приготувати вдома. При цьому ти використовуєш тільки натуральні продукти! Однак май на увазі, без стабілізаторів і консервантів такий соус може зберігатися не більше 12 годин, пише edinstvennaya.ua.
1. Соус королеви Олександри
2 жовтки, 1 ст. ложка гірчиці, перець (переважно білий), 1-2 чайні ложки сухого білого вина, зелень петрушки.
Гірчицю слід перетерти з жовтками, поступово вливаючи в масу вино. Додати перець і петрушку. Краще всього використовувати як заправку до салату, овочів на грилі або риби.
2. Ейоль (провансаль)
4-5 яєць, зварених в круту, 3-4 зубчики часнику, оливкова олія, лимонний сік, сіль, перець.
Оливкова олія, додай чорний перець, сіль і лимонний сік (краплями) . Жовтки і часник розітри до однорідної маси і додай невеликими порціями оливкову олію. За консистенцією соус повинен бути схожий на майонез.
3. Вершковий
50 г сметани або вершків 20 %,
1 жовток, 1 ст. л. оливкової олії, дрібка солі, перець
Відокремити жовток від білка. Додати сметану або вершки, оливкову олію.
Посолити, поперчити за смаком і збити блендером до однорідної маси. Підійде для салатів з сиром, яйцем, шинкою.