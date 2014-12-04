Продукти, які можна взяти на роботу

Перекуси протягом дня допомагають зберігати активність і працездатність. До того ж, це хороший спосіб уникнути переїдання під час обіду. Головне - коли приходить відчуття голоду, їсти корисні продукти. До того ж всі ці продукти не мають сильного запаху і не будуть дратувати колег, які сидять поруч, і їх не треба готувати - одні плюси, пише healthyliving.com.ua.

Жменя мигдалю, фундука або волоських горіхів. Всі горіхи - постачальники рослинного білка, який позитивно впливає на енергетичний баланс в організмі. Волоські горіхи покращують пам'ять і допомагають засвоювати складну інформацію. Кешью, мигдаль зміцнять імунну систему, а кедр і фундук позитивно впливають на зір і активізують роботу головного мозку. А арахіс поліпшить настрій і врівноважить нервову систему.

Також помічено, що любителі волоських горіхів генерують більше нових ідей, а фундук благотворно позначається на стані шкіри.

Фрукти по сезону: яблука, груші, сливи, в зимовий час цитрусові та банани. Всі фрукти є чудовими джерелами корисних вуглеводів, дають заряд бадьорості та енергії.

Фреш. Для поповнення запасів вітаміну С і підвищення розумової працездатності вибирайте цитрусові соки, при проблемах з кишечником - морквяний, а при випаданні волосся та ламкості нігтів - селеровий.

Ягоди по сезону. Для тих, хто багато працює за комп'ютером, особливо гарні ягоди темних сортів - лохина, чорниця, ожина, чорна смородина. У холодну пору року дієтологи рекомендують смузі з заморожених ягід.

Сухофрукти. Такий перекус чудово підходить як працівникам розумової, так і фізичної праці.

Сир і йогурт. Ці кисломолочні продукти ідеально підходять для полудня. Завдяки їм ви гарантовано отримаєте хорошу дозу білка і кальцію. Ці речовини допоможуть зняти нервозність і дратівливість. Крім того, вони зміцнюють опорно-руховий апарат.