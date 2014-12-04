Новий керівник МОЗ має намір збудувати систему меддопомоги «з нуля»

Система надання якісної медичної допомоги в Україні має бути збудована наново – не під копірку, але з урахуванням принципів успішних країн, сказав у ході брифінгу в Києві новий міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

«Я говорив і завжди говоритиму про те, що Україна, на жаль, перебуває у стані війни. Треба завжди про це пам'ятати. І це має дисциплінувати, особливо що стосується витрат. Витрачати потрібно максимально ефективно, – сказав міністр. – Водночас, говорячи про реформу, я хочу сказати: ми прийшли сюди не для того, щоб зробити косметичний ремонт, але для того, щоб будувати – наново. Ми не пропонуємо копіювати досвід Грузії. Можливо, це й недоцільно для країни, яка в 10 разів більша Грузії, але перейняти певні принципи ми можемо».

Міністр сказав, що пріоритетом його роботи стане максимальна прозорість витрачання коштів і впровадження системи закупівлі медичних препаратів через електронні торги у кращих постачальників. «Система закупівель стане відкритою», - підкреслив Квіташвілі.

При цьому він звернув увагу, що метою всіх реформ має стати надання високоякісної медичної допомоги всім без винятку громадянам, незалежно від місця їх проживання.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада України призначила новий Кабінет міністрів, першочерговим завданням якого стане утримання економічної ситуації в країні для того, щоб уже в 2016 році Україна продемонструвала економічне зростання. Реформа охорони здоров'я в зв'язку з цим є однією з пріоритетних, оскільки питання її реалізації обговорюється вже не один рік. Попередній міністр охорони здоров'я в уряді Арсенія Яценюка – Олег Мусій, призначений у березні цього року, так і не представив свого бачення реформи і був відсторонений від виконання обов'язків у жовтні за незадовільну організацію тендерів на придбання ліків і зростання цін на ліки.