Як правильно їсти жирні страви, щоб не набрати вагу

Медики сказали, як правильно їсти жирні продукти, щоб схуднути. Відомо, що при переїданні жирної їжі маса тіла може швидко збільшуватися. Однак далеко не всі жири завдають шкоди фігурі, підкреслюють фахівці, пише infosmi.net.

Наприклад, авокадо містить у собі жирні кислоти, які сприяють схудненню. Крім того, авокадо містить ряд корисних поживних речовин, що в сукупності робить його чудовим продуктом для підтримки гормонального балансу і контролю над жиром.

Інший важливий жирний продукт - оливкова олія - сприяє прискоренню обміну речовин і зменшення почуття голоду.

Також дієтологи рекомендують включати в свій денний раціон горіхи. Ненасичені жири, які в них містяться, сприяють профілактиці серцевої недостатності, інсультів та інфарктів, успішно борються з «поганим» холестерином, пригнічують відчуття голоду.

Крім того, дуже корисно вживати в їжу лляну олію - цей жирний продукт не дозволяє організму робити запаси.

У списку корисних для фігури жирних продуктів і сьомга. Майже половину цього продукту становить білок, а ще в ній містяться жирні кислоти Омега-3, які чинять на організм дію, що приводить до зниження ваги.