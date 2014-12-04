Мед та лимон - кращий засіб від кашлю

Деякі інгредієнти, що входять до складу ліків від застуди, дійсно мають позитивний ефект, в тому числі прибирають закладеність носа, лихоманку, кашель. Однак лікарські препарати - не найдієвіші засоби в цьому випадку, пише jenskiy-sayt.com.

Набагато краще від кашлю допомагають домашні засоби з лимоном і медом, а також багато пиття.

Справа в тому, що всі ліки в основному тільки знімають симптоми. Кашель пройде тільки тоді, коли імунітет впорається з вірусом. Тому при хворобі потрібно просто трохи допомогти організму побороти вірус, в чому відмінно допоможуть мед і лимон.

Доктор Тім Баллард (Tim Ballard), віце-голова Королівського коледжу лікарів загальної практики, зазначає, що популярні ліки (особливо сиропи) проти кашлю містять багато цукру. Наприклад, у максимальної тижневої дози препарату для дорослого стільки ж цукру, що і в п'яти батончиках Mars.