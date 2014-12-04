Чому сняться погані сни

Медики - сомнологи заявляють, що якщо сновидіння виникають частіше, ніж зазвичай, при цьому це кошмари або дивні, незвичайні, яскраві сни, то вони можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям, пише zdorovia.com.ua.

Можливими причинами нічних кошмарів можуть бути серцеві захворювання, мігрень, вживання бета-блокаторів. Фахівці вважають , що використання бета - блокаторів (ліків для розширення кровоносних судин при терапії серцевих захворювань) можуть побічно змінити баланс певних хімічних речовин у мозку, в результаті чого запускаються вельми неприємні сновидіння у вигляді кошмарів. Обстеження майже шести тисяч пацієнтів в Нідерландах показали, що тих, хто страждає аритмією, нічні кошмари " відвідують " в три рази частіше , ніж людей зі здоровим серцем.

Мігрень також може дати знати про себе дивними снами, пов'язаними з нотками гніву і агресії. Зрозуміло, що такі сновидіння викликані змінами в мозку, в результаті чого людина заздалегідь отримує застереження про майбутні болісні головні болі.