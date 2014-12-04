Переривання лікування хворих на ЮРА дітей загрожує тяжкими ускладненнями

Переривання лікування дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА), загрожує тяжкими ускладненнями.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила доктор медичних наук Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків (Харків) Людмила Богмат.

За її словами, в Україні близько 2,5 тис. хворих на ЮРА, 15% з них нечутливі до звичайної терапії та потребують специфічної біологічної терапії.

«Ювенільний ревматоїдний артрит – хронічне захворювання, імунокомплексне. Запалення, які утворюються внаслідок цього захворювання, не можна зняти звичайними протизапальними засобами. Це захворювання дуже агресивно діє на дитину, бо під впливом цього запалення порушується функціонування інших органів. Тому в дітей, паралельно із небезпечним запаленням суглобів, у процес ушкодження залучаються й інші органи, насамперед, органи зору», - наголосила лікар.

Богмат підкреслила, що дуже важливо одразу після встановлення діагнозу «ювенільний ревматоїдний артирит» розпочинати специфічну імунобіологічну терапію.

«Протягом 3-6 місяців від початку захворюванння лікарі мають призначити хворій дитині імунобіологічні препарати. Так роблять в усьому світі, так вказано у протоколах лікування ЮРА в дітей. Те, що ці препарати застосовуються дуже рано та своєчасно, сприяє тому, що в тих країнах, де їх застосовують, практично немає інвалідів», - повідомила Богмат.

Водночас лікар наголосила, що коштів, які виділяються державою на препарати для дітей з ЮРА, недостатньо, а відтермінування застосування цих препаратів спричиняє важкі наслідки для хворих дітей.

«З перших місяців розвитку цієї хронічної хвороби лікарі мають призначати ці препарати. Там, де ці препарати призначаються своєчасно, ми не бачимо тяжких ускладнень. Діти добре зростають, добре розвиваються, стають активними членами суспільства, наступні етапи розвитку нічим не відрізняються від життя здорових дітей», - сказала Богмат.

За її словами, проблемою також є те, що діти, які перебувають на терапії, при досягненні 18 років не можуть надалі отримувати її за рахунок державної програми.

«Якщо кілька місяців не приймати ці препарати, хвороба активізується і формуються ті чи ті ускладнення. Тому країні необхідно передбачити, як передавати дітей у дорослу службу, як забезпечувати подальше призначення цих препаратів у хворих після 18 років. Це завдання, які стоять перед нашою країною», - зазначила Богмат.

На прес-конференції зазначалось, що в 2014 році на лікування дітей з важкими формами ювенільного ревматоїдного артриту централізовано було виділено лише 30% коштів від потреби, а з місцевими бюджетами взагалі складна ситуація. Через затягування тендерів навіть виділені ліки ще не надійшли у деякі регіони. Хворі діти вимушені переривати терапію, через що дехто з них втрачає зір і припиняє рухатися.

Учасники прес-конференції також повідомили, що в держбюджет 2015 року на лікування дітей з ЮРА буде закладено близько 22 млн грн, тобто (з урахуванням курсу долара), навіть діти, які вже розпочали терапію, не зможуть її продовжити.