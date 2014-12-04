7 поранених українських військових відправили з Дніпропетровська до Латвії

Сьогодні вранці з Дніпропетровська літаком до Латвії відправлено 7 українських військових, поранених в зоні проведення антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Всі витрати, пов’язані з прийомом, розміщенням, харчуванням, лікуванням та реабілітацією поранених взяла на себе Латвійська сторона. Літак оплатили українські благодійники.

Відправлення чергової партії українських поранених до Латвії стало можливим після переговорів керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Латвійської Республіки.

«Це буде 2 клініки, які розташовані в Ризі. За інформацією, яку ми отримали з міністерства охорони здоров'я Латвії, наші бійці будуть перебувати там стільки, скільки це необхідно, залежно від лікування. В основному, військові проходитимуть реабілітацію після поранень», - цитує прес-служба радника голови Дніпропетровської ОДА Бориса Трейгермана.

За словами головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, всі поранені, які сьогодні відлетіли до Латвії, вже пройшли довготривале лікування в медичному закладі.

«Всі вони надходили у важкому стані або стані середньої важкості. Були міновибухові та кульові травми, переломи рук та ніг. Одному з них проводили 6 операцій для того, щоб зібрати кінцівки. Поїхавши до Латвії, ці хлопці зможуть отримати хорошу реабілітацію», - сказав він.

Загалом на лікування за кордон - до Німеччини, Естонії, Туреччини, Литви, Латвії та Словаччини Дніпропетровська область вже відправила 45 українських військових.