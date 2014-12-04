Червоний Хрест допомагатиме у постачанні ліків для хворих на ТБ і СНІД, які мешкають у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у зустрічі взяли участь в.о.голови Держслужби України соцзахворювань Олена Єщенко, заступник голови Місії пан Жак Барберіс, координатор департаменту охорони здоров’я пан Каміло Оскар Авогадрі, заступник координатора відділу захисту населення пан Язан Халайлех.

У ході зустрічі обговорено проблемні питання з організації надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД і туберкульоз та впровадження профілактичних програм у Луганській та Донецькій областях, у т.ч. на непідконтрольних Уряду України територіях, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Визначені можливі шляхи сприяння Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у здійсненні поставок лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі до місць позбавлення волі.

Сторони домовилися про подальші кроки та запланували проведення робочої наради для відпрацювання механізму міжсекторальної взаємодії щодо забезпечення поставок антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів, засобів медичного призначення до Донецької та Луганської областей. Робоча нарада відбудеться в Держслужбі України соцзахворювань, за участю представників Місії Комітету Червоного Хреста в Україні, відповідних центральних органів виконавчої влади та Основних реципієнтів гранту Глобального фонду.