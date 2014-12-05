Майже чверть українців займається волонтерством

Майже чверть українців (23%) займається волонтерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного GFK Ukraine, які представив заступник директора цієї соціологічної компанії Гліб Вишлінський сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Майже чверть українців (23%) мали досвід волонтерства та 9% українців почали займатися волонтерством протягом останнього року», - сказав він.

Також Вишлінський повідомив, що «основним напрямком діяльності волонтерів у 2014 році стала допомога українській армії та пораненим – цим займались 70% волонтерів. До подій Майдану найбільш актуальними напрямками діяльності були допомога соціально незахищеним групам населення та благоустрій громадського простору».

Крім того, він відзначив, що «найбільша група волонтерів – ті, які займаються волонтерством 1-2 рази на місяць. Більшість волонтерів вказали, що займаються волонтерством самостійно, та не зазначили участь у конкретних проектах».

Згідно з результатами дослідження, більш як половина волонтерів мають вищу освіту, 43% волонтерів належать до середнього класу, серед всієї вибірки таких 35%.

Дослідження проводилось з 20 по 26 листопада цього року GFK Ukraine на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. Вибірка складає 1 тисячу респондентів у віці 16 років і старше. Вибірка репрезентативна населенню України (за винятком Криму) за регіоном, розміром населеного пункту, статтю та віком згідно з даними Державної служби статистики станом на 01.01.2013.

Завдяки методу дослідження опитування також проводилось на територіях, які знаходяться в зоні АТО. Метод дослідження: САТІ – телефонні інтерв’ю, дзвінки на мобільні номери.