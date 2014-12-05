Ліки від печії погано впливають на здорову мікрофлору кишечника

При тривалому застосуванні вони загрожують метаболічними, інфекційними порушеннями та порушеннями харчування. Зокрема, можливий дефіцит заліза і вітаміну В12, гіпомагніємія та позалікарняна пневмонія.

Нещодавно ж співробітники Клініки Майо встановили, що препарати негативно впливають і на мікрофлору. А це може призвести до розвитку інфекції Сlostridium difficile.

Не секрет, що різноманітність мікробної флори кишечника забезпечує нормальне травлення, синтез вітамінів, захист від інфекцій і роботу імунітету. Те, як на практиці себе ведуть препарати, вчені перевірили на дев'яти здорових добровольцях і п'яти пацієнтів з інфекцією Сlostridium difficile. Здорових добровольців розбили на дві групи. Перша приймала інгібітори 28 днів у дозі 20 міліграм, а друга - двічі в добу в тій же дозі.

Щоб відстежити зміни в мікрофлорі, вчені регулярно забирали зразки стільця і проводили аналіз РНК. З'ясувалося: у осіб з інфекцією через препарати знижувалася різноманітність флори. Те ж відбувалося і у здорових людей. Причому, дозування не мало значення.

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