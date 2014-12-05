За добу в зоні АТО 13 українських військовослужбовців отримали поранення

13:57, 05 грудня 2014
Країна
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Протягом минулого дня ми втратили шість українських військовослужбовців

Фото: УНІАН

Впродовж доби в зоні АТО загинули 6 і отримали поранення13 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Протягом минулого дня ми втратили шість українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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