За добу в зоні АТО 13 українських військовослужбовців отримали поранення

Впродовж доби в зоні АТО загинули 6 і отримали поранення13 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Протягом минулого дня ми втратили шість українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення", - сказав Лисенко.