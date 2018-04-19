Солдат АТО Макс-«Вітамін» отримав друге життя завдяки новітнім технологіям у медицині

Війна очима солдата

32-річний Максим Борисюк родом зі столиці. До АТО - кухар-кондитер з 16-річним досвідом. На передовій - стрілок-санітар, позивний «Вітамін», боєць 12-го батальйону територіальної оборони Києва. Деякий час виконував обов'язки начмеда взводу, в обслуговуванні якого було близько 100 осіб. В АТО в Луганську область потрапив 15 червня.

- Воювати на «Богданах» проти «Градів» - це просто смішно! - Говорить Максим про війну. - Бліндажів не було, спали прямо в наметах. Медикаментів не було. Спасибі волонтерам, які допомагають нам діставати медикаменти. Якщо б обходилися тими медикаментами, що видавали - багато поранених бійців просто б не вижили. Волонтери нам здорово допомагають. Турбуються. Курують всіляко, в тому числі займаються доставкою наших поранених до лікарень.

- Не важко було перекваліфікуватися з кондитера у санітара?

- У мене мама хворіла на рак, тому я багато чому навчився, доглядаючи за нею. Та й інтернет дає величезні можливості для навчання, надання медичної допомоги, було б тільки бажання. За час АТО надав необхідну допомогу 10-ти бійцям з важкими пораненнями. Скільком надавав медичну допомогу при легких пораненнях, навіть не рахував. Ще більше доводилося надавати допомогу при побутових травмах і харчових отруєннях - і бійцям, і мирному населенню. В обов'язки санітара входить накладення джгута при пораненні і перев'язка. Але доводилося робити набагато більше.

Сам Максим отримав кілька контузій. Після попередньої контузії проходив лікування на денному стаціонарі. Лягати в стаціонар відмовився - не міг залишити своїх бійців без медика:

- Якби я тоді поїхав на лікування, то і нашого тяжкопораненого бійця Ваньку не витягли б, і інших...

Під мінометним обстрілом

У той фатальний для Максима осінній день він разом з бойовими товаришами їхали за важкопораненим в Металіст під Луганськом. Потрапили під мінометний обстріл. За триста метрів до блок-поста міномети почали «накривати» все жорсткіше і жорсткіше. Довелося вийти з машини і залізти у водопровідну трубу під дорогою. Як тільки сховалися, з обох боків труби розірвалися міни. Напарник Максима хотів уже повернутися назад. Але Максим наполіг:

- Всім страшно! Але пораненого залишати не можна!

Під мінометним обстрілом Максим Борисюк отримав важке поранення і контузію. В такому стані - у стані контузії і поранення Макс зробив перев'язку важколораненому, до якого їхали. Правда, ампулу знеболювального він вже не зміг розламати - жахливо тряслися руки. Потрібний укол зробив вже інший боєць. І життя 300-того, до якого дісталися з такими труднощами, було врятоване (потім його звідти вивезли, йому була зроблена успішна операція).

- На адреналіні я тоді не розумів свого істинного стану, - згадує Максим.

Тільки коли надав медичну допомогу тяжкопораненому товаришеві, Максим чітко відчув наслідки власного поранення. Страшенно боліла шия. Паморочилася голова. Він «ковтав» слова, втрачав дар мови, у нього тряслися руки, двоїлося в очах. Ставало легше, тільки коли лягав на землю...

Улюбленець Долі

У Долі до Максима особливе ставлення. Любить вона його! Дійсно, історія цього хлопця - це ціле сплетіння сприятливих збігів обставин, волею яких він сьогодні з нами.

Спочатку пораненого Максима доставили в лікарню Щастя. Потім його шлях проліг з госпіталю в госпіталь, поки він не опинився в Головному військовому клінічному госпіталі в Києві. Тут йому провели повне медичне обстеження, і врешті-решт точно встановили суть проблеми. Хворому була необхідна високоспеціалізована допомога, тому головний нейрохірург Міноборони України професор Олександр Данчин направив Максима Борисюка до державного закладу «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». В Центрі його терміново поклали на операцію.

Таким чином, Максу пощастило кілька разів. У тому, що залишився живий. У тому, що потрапив у військовий госпіталь, де йому встановили точний діагноз. У тому, що адресно був направлений до закладу, в якому проводять такі надскладні операції на судинах.

Прооперували артерію шиї через ...дірочку в нозі

Але найбільше про щасливі випадковості в боротьбі за життя Максима Борисюка знає, звичайно ж, лікар, який безпосередньо його оперував, - доктор медичних наук Дмитро Щеглов, заввідділом НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України:

- Поранення, яке отримав Максим, в принципі не сумісне з життям, - каже лікар. - В результаті вибуху міни у бійця в шийному відділі змістився хребет, який розірвав хребетну артерію, що кровопостачала головний мозок. У переважній більшості випадків при такій травмі люди відразу ж гинуть. Але Максим дивом залишився живим. В результаті розриву артерії у нього утворилося «рятівне» артеріо-венозне співустя. За всю історію моєї роботи я бачу 3-го такого пацієнта. Рідкісний діагноз! Рідкісне пошкодження! Дуже рідкісна судинна патологія! Добре, що Максима направили за призначенням. Інакше з ним могло б статися все що завгодно...

У ході операції Максу не робили розрізів в ділянці шиї, не встановлювали якісь страшні конструкції. Сучасні технології внутрішньосудинної медицини (нейрорентгенохірургії) дають змогу зробити таку операцію ...через маленький отвір у нозі діаметром 2 мм. Суть оперативного втручання полягала у закритті утвореної артеріо-венозної фістули. Для цього використовувалися спеціальні сучасні спіралі «з пам'яттю» і спеціальний клей.

Технічно це дуже складна операція. Дороговартісна - близько 200 тис. грн. Але вона була виконана солдату АТО за державні бюджетні кошти.

Хлопець переніс операцію добре. Через 2 години після операції Макс прокинувся. А через 5 годин вже міг ходити. Ми спілкувалися з Максимом вже через день після операції. Він казав, що відчуває себе набагато краще. Спілкувався бойко, браво! Ніби й не було важкого поранення і складної операції.

- Тепер життю бійця вже ніщо не загрожує. Як на мене, Максим - героїчна людина, - каже Дмитро Щеглов. - У нього є чітка громадянська позиція. І навіть після операції він хоче повернутися на Схід! Таких людей треба всіляко підтримувати.

Життя Максу врятували. І що ще дуже важливо - зберегли його повноцінність. Звичайно, на думку лікарів, після операції хлопцеві необхідно пройти медичну реабілітацію. Добре поїхати відпочити в санаторії. Ще потрібен деякий час, щоб організм Макса пристосувався до нового кровопостачання головного мозку, оскільки розірваної артерії вже не існує, і кров, яка йшла по ній в головний мозок, тепер іде іншою судиною.

- Які відчуття після всього, що з тобою сталося? - запитую Максима наостанок.

- Живий! Радію життю. А то! - посміхається. - Ми ще повоюємо!

Наталія Вишневська