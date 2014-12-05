Штаб Ахметова і ФК Шахтар приготували новорічні подарунки для дітей із зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, діти з Донецької та Луганської області отримають від Штабу Ріната Ахметова і ФК «Шахтар» подарунки до дня Святого Миколая та Нового року. За словами координатора Гуманітарного штабу Римми Філь, 285 тисяч подарункових наборів роздадуть дітлахам з Донецька, Єнакієвого, Ясинуватої, Шахтарська, Харцизька, Іловайська, Моспіно, Докучаєвська, Старобешевого, Комсомольського, Сніжного, Миронівки, Кіровського, Горлівки, Тореза, Зугреса, Жданівки, Ровеньків, Краснодона, Свердловська та Сєвєродонецька.

«Гуманітарна карта потреб жителів Донецької і Луганської областей, складена Штабом Ріната Ахметова спільно з «Допоможемо ТВ», показує, наскільки складно в зоні АТО з продуктами харчування, - зазначила Римма Філь. - Люди на Донбасі голодують, і для багатьох батьків купівля цукерок - справжня розкіш. Тому напередодні цього Нового року діти як ніколи будуть раді подарункам».

Подарункові набори будуть двох видів: для маленьких - до шести років, а також для дітей старшої вікової категорії - до 17 років. В кожен набір увійдуть солодощі, малюки отримають маленькі м'ячі від ФК «Шахтар», дітям старшої групи подарують шапки і шарфи з символікою футбольного клубу.

«Ми дуже сподіваємося, що ці подарунки, солодощі доставлять дітям трохи радості і хоча б частково скрасять ті суворі випробування, що випали на їх долю», - зазначила Римма Філь. - Сподіваємося, що всі побажання, які загадають маленькі жителі Донбасу, а головним, впевнена, буде побажання миру, обов'язково збудуться у наступному році».

З початку збройного конфлікту на Донбасі Штабу вдалося евакуювати із зони ведення бойових дій майже 15 тисяч дітей. Між тим, в Донецькій і Луганській областях знаходяться 40 тисяч сімей з дітьми у віці до двох років. В рамках проекту «Допоможемо дітям», ініційованого Рінатом Ахметовим, понад 28 тисяч таких сімей з Донецька і Макіївки змогли отримати набори, до складу яких входять дитяче харчування та засоби гігієни. Ще близько тисячі сімей отримали аптечки «матері і дитини». В цілому ж Штаб Ріната Ахметова надав гуманітарну допомогу понад мільйону мешканців Донбасу.