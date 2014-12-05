Цілющі властивості глінтвейну дуже багатогранні. Це і тонізуючий ефект, і інтенсивна зігріваюча дія, і антибактеріальні властивості цього напою. Але в першу чергу про "смачні ліки" згадують, коли мова йде про застудні захворювання - ОРЗ, ангіну, грип, а також біль у горлі і кашель. Саме з таким переліком неприємних хвороб і симптомів глінтвейн бореться в першу чергу. Але про все по порядку, пише glintvein.org.

При ангіні дуже ефективно вживати глінтвейн з цитрусовими, а також медовий глінтвейн. Лікувальні властивості цього напою підтверджено нещодавніми дослідженнями італійських вчених. В результаті їх проведення було доведено позитивний вплив гарячого червоного або білого вина на знищення стрептококових інфекцій.

При грипі, як і при застуді, глінтвейн ефективний як на початку хвороби, так і в її розпалі. Зокрема, цей приємний пряний напій має виражену бактерицидну і знезаражувальну дію, а також антисептичні властивості. Навіть, на думку лікарів, глінтвейн чудово підходить для лікування грипу, застуди, а також бронхіту та запалення легенів. Крім того, вживання гарячого вина зі спеціями і фруктами здатне швидко відновити сили після різних інфекційних захворювань, при фізичних і психічних виснаженнях. Слід нагадати, що мова йде про вельми помірне і дозоване вживанні глінтвейну за один прийом, не більше 100-150 мл, винятково в лікувальних цілях. Інакше вплив алкоголю перекриє лікувальний ефект і корисні властивості напою.

Від кашлю (як мокрого, так і сухого) допомагає також пряний перчений глінтвейн зі спеціями і лимонний глінтвейн. При цьому основні властивості в боротьбі з кашлем проявляться через прогрівання організму, тому слід вживати такий глінтвейн на ніч, лежачи під теплою ковдрою.

Одним з кращих рецептів протизастудного глінтвейну є

Гострий глінтвейн з перцем. Для нього вам знадобиться:

Інструкція: у спеціальну ємність влити вино, додати мелений стручковий перець і корицю. Довести до 70-80 градусів і зняти з вогню. Додати лимон і мед, перекласти в келих. Пити гарячий напій маленькими ковтками на ніч.

біле або червоне сухе вино - 200 мл;

кориця - 1/2 палички;

лимон - 2 скибочки;

червоний стручковий перець - 1 стручок;

мед - за смаком.

Лікуйтеся приємно і ефективно, бережіть себе і не хворійте!