Англійські учені відкрили новий метод схуднення

Нове покоління ліків для схуднення розробила група фахівців з лондонського університету Юніверситі Коледж. Принцип їхньої праці грунтується на створенні у людини відчуття граничної ситості навіть після вживання незначної кількості їжі.

У ході тривалих досліджень учені змогли виявити два види протеїнів - Р2Y1 і P2Y11, які відповідають в нервовій системі людини за контроль над розмірами шлунку. Під час споживання їжі ці протеїни викликають його розширення.

В результаті цього відкриття науковий колектив зумів створити пігулки, які не дозволяють шлунку розширюватися понад певного об`єму. Тим самим у охочих схуднути з`являється можливість контролювати свій апетит і утамовувати відчуття голоду навіть при вживанні незначної кількості їжі.

ami-tass.ru