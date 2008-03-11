Австралію накрила хвиля алкоголізму

10:47, 11 березня 2008
Країна
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Пристрасть до спиртного формується у сім`ях

У Австралії алкоголізм скоро стане національним лихом. Про це з тривогою заявили фахівці з Австралійської національної Ради з боротьби з наркоманією і алкоголізмом.

За словами представника Ради Маргарет Гамільтон, пристрасть до спиртних напоїв формується в сім`ях. Згідно даним статистики, на континенті більше 450 тис дітей живуть з батьками-алкоголіками. В зв`язку з цим, не менше 10 % австралійських підлітків, що не досягли повноліття, регулярно споживають алкоголь.

За словами Гамільтон, слід якнайшвидше на державному рівні прийняти ряд надзвичайних заходів з метою запобігання зростанню алкоголізму, що стає вже національним лихом. Вона також повідомила, що уряд підтримав пропозицію про введення обмеження на рекламу алкоголю.

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