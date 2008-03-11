Риба корисна для меланхоліків і шкідлива для майбутніх мам

Як виявилось, морепродукти особливо корисні для людей з меланхолійним типом темпераменту. Така їжа здатна позбавити від депресивного стану, вважають учені.

Учені стверджують, що вживання риби є профілактикою стресу і депресивних станів. Як виявилось, морепродукти знижують ризик їх виникнення на 88%.

Риба багата фосфором, який дуже корисний для мозку. Поліненасищені жирні кислоти і кислоти групи омега-3 нормалізують рівень холестерину і очищають судини від "поганих" жирів. До того ж, починають працювати краще всі органи, особливо серце і мозок. Учені визнали, що риба покращує кровопостачання мозку. Таким чином, значно знижується ризик виникнення вікового недоумства.

Проте прийом риби вагітним жінкам і годуючим матерям не рекомендується. Учені радять уникати вживання в їжу риби і морепродуктів через значний вміст ртуті в деяких видах риб. Ртуть, що міститься в багатьох видах морепродуктів, згубно впливає на нервову систему ембріона або ж малюка, що вже народився, який може одержати речовину через молоко матері.

Варто відзначити, що офіційні представники не хочуть чути таку заяву експертів. Рибний промисел як і раніше приносить високі прибутки.

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