Ліки від облисіння - у вашому холодильнику

До випадіння волосся може призвести безліч чинників і вирішення цієї проблеми повинно бути комплексним.

Але в першу чергу варто заглянути в свій холодильник, найімовірніше, одна з причин того, що ваша розкішна шевелюра різко рідшає, міститься саме там.

В першу чергу, волоссю необхідний білок, адже без нього неможливе утворення нових клітин. Його недолік призводить до того, що відбувається уповільнення росту волосся, а через декілька місяців може початися їх випадання. Для підтримки здорового стану і росту волосся необхідно скласти свій раціон так, щоб не менше 15% всіх калорій, які ви споживаєте за день, поступали разом з білковою їжею, тобто з нежирного м`яса, курки, риби, молочних продуктів, яєць тощо.

Ще один важливий компонент - вуглеводи. Але не всі, а лише корисні. Вони містяться в свіжих фруктах, овочах, крупах і коричневому рисі, а ось цукор і мука до корисних вуглеводів не відносяться.

Не забувайте, що на стан волосся також впливають стрес і надмірні навантаження, позначаючись на засвоєнні вітамінів і мінералів. Ще одним вашою зброєю в боротьбі проти випадіння волосся повинні стати вітамінні комплекси.

Зупинити випадання і стимулювати зростання нового волосся під силу таким вітамінам і мінералам як вітамін А і В6, магній, йод, фосфор.

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