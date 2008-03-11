БАДи небезпечні для життя

Вживання у їжу продуктів харчування або БАДів, які містять пробіотики (живі культури корисних штамів бактерій і дріжджових грибків), відповідно до рекламних тверджень, підвищує імунітет, сприяє загальному оздоровленню і зміцненню організму, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Не дивно, що ринок такої продукції щорічно збільшується на сім-десять відсотків, і його обсяги вже наближаються до мільярда доларів на рік. Попри те, що експерти не раз вказували на відсутність результатів серйозних клінічних досліджень, які підтверджують переваги застосування пробіотиків.

Утім, тепер у розпорядженні вчених з’явилася досить надійна, але далеко не оптимістична інформація. Виявляється, у деяких хворих стан здоров’я після приймання пробіотиків не тільки не поліпшується, а, навпаки, значно погіршується. Голландські вчені з Медичного центру Утрехтського університету з 2004 по 2007 рік на базі кількох клінік простежили стан здоров’я 296 пацієнтів із гострим панкреатитом. Паралельно з традиційним лікуванням частина хворих отримувала біодобавки з пробіотиками, а частина — плацебо. У результаті в експериментальній групі було зафіксовано 24 летальних кінця проти 9 у контрольній, 31 відсотку знадобилася інтенсивна терапія (проти 24 контрольних), 18 відсоткам — термінове хірургічне втручання (проти 10). На момент початку експерименту ніякого достовірного розходження в стані здоров’я пацієнтів з експериментальної і контрольної груп зафіксовано не було. Результати, опубліковані в онлайн-версії журналу The Lancet, виявилися настільки переконливими, що медики зажадали достроково припинити аналогічне дослідження, яке проводили чеські фахівці. При цьому механізми впливу пробіотиків на перебіг панкреатиту залишаються нерозкритими.

Раніше повідомлялося також, що приймання пробіотиків може виявитися дуже небезпечним при наявності жовчно-кам’яної хвороби, а також на тлі вживання значних доз алкоголю.

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