З весняним авітамінозом слід боротися

Весняний авітаміноз – явище широковідоме, але, проте, мало хто з ним бореться. Якось звикли ми терпіти такі дрібниці, як нежить і втому, все ж таки не зубний біль. Час зрозуміти, що перші симптоми весняного авітамінозу сигнал до дій. Найперші симптоми з`являються в січні, коли всі починають опам`ятовуватися після бурхливих свят. Саме тоді бажано почати пити вітамінні комплекси. Можна звичайно збільшити кількість фруктів і овочів в щоденному раціоні, але у тій синтетиці без смаку і запаху, що продається у нас повсюдно під виглядом фруктів і овочів вітамінів не особливо багато. Краще всього пити так звані «натуральні вітаміни», але вони значно дорожчі за свої штучно синтезовані аналоги.

Також варто збільшити час сну. Вважаєте сон марною тратою часу? А дарма, ніщо так не відновить ваші сили, як сон. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. У вихідні в парк. Час піти в солярій, адже саме тепло і сонця нам так не вистачає у цей час. У березні – час дістати з холодильника заморожені ягоди, відкоркувати банки з варивом, налягати на мед і горіхи, гриби і сухофрукти. Адже це саме те, що їли в піст після масниці наші предки. Це - мудрість століть, що допомагає пережити очікування весни.