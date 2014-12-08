В Україні представили проект навчання кризових психологів

Набір стартував минулої суботи, і вже більше 500 фахівців з усієї України подали заявки на навчання на єдиному в Україні проекті, направленому на відновлення психологічного стану переселенців і жителів в зоні АТО. Для навчання, яке проходитиме безкоштовно, Штаб запросив тренерів з Ізраїлю, Росії та кращих вітчизняних фахівців.

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Олена Лук'янчук, координатор психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова: «Необхідно міняти систему навчання психологів і правильно готувати їх до роботи з психологічними травмами. У вузах не читають кризову психологію. Треба створювати спеціальний кризовий напрямок, спільними зусиллями досліджувати український синдром. Це робиться в усіх країнах, де були військові конфлікти або великі надзвичайні події. Слідуючи задачі, поставленої Рінатом Ахметовим, - допомогти всім мирним жителям і особливо дітям, які постраждали в ході конфлікту, - Гуманітарний штаб наприкінці місяця розпочинає проект підготовки як раз кризових психологів. Плануємо, що ці фахівці зможуть допомогти десяти тисячам осіб. Крім того, буде створена неіснуюча раніше експертне середовище і система професійного обміну знаннями. Ці фахівці зможуть ділитися своїми напрацюваннями».

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Проект проходить у 3 етапи. 1-15 грудня 2014 року - конкурсний відбір психологів; 20 грудня - 24 травня 2015 року - навчання 12 паралельних груп; 25 травня - 1 червня 2015 року - підсумкове оцінювання і отримання сертифіката. Сертифікат видається українським НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України спільно з організацією «Коаліція травми» (Ізраїль).

У Києві та Маріуполі будуть створені майданчики для навчання, які стануть майданчиками для консультування та постійної допомоги. Всі послуги психологів для переселенців безкоштовні. Це консультації, групи взаємодопомоги, терапевтичні групи (казкотерапія, арт-терапія та інші), корисні друковані матеріали.

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Планується, що по закінченню курсу психологи працюватимуть із сім'ями - дітьми і батьками - переселенцями і знаходяться в зоні АТО, з переселенцями, які бажають повернутися додому, з працівниками, які забезпечують життєдіяльність в зоні АТО, а також з волонтерами.

Нагадуємо, що в Гуманітарному штабі Ріната Ахметова більше трьох місяців працює психологічна служба - єдина служба, фахівці якої працюють у зоні АТО. 25 психологів у Донецькій, Одесою, Харківській і Запорізькій областях допомагають переселенцям і їх дітям.