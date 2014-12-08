Любов чоловіка до солодкого небезпечна для його майбутніх дітей

Вчені з Інституту імунології та епігенетики Макса Планка і Лінчепінзького університету встановили на прикладі плодових мушок, що наявність цукру в раціоні чоловіка, безпосередньо впливає на його дітей. Так, цукор в раціоні мушок чоловічої статі, присутній за 1-2 дні до спарювання, приводив до ожиріння у їх потомства, пише meddaily.ru.

Як зазначає The Hindustan Times, вчені спеціально міняли раціон мушок, що призводило до змін у складі тіла їх потомства. Активне споживання цукру призводило до підвищеної експресії генів за допомогою епігенетичних змін (змінювалася активність генів без зміни послідовності ДНК).

Виходить, дієта батька здатна змінити генетичний профіль дітей. Але є всі підстави вважати, що цю гнучку схему можна повернути в норму, налаштувавши гени дітей на правильний лад і змусивши їх підтримувати оптимальну вагу. Правда, як саме це зробити, вчені поки що не знають.