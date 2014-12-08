9 продуктів, які провокують обжерливість

Взагалі-то основним призначенням їжі є втамування голоду, але існують певні продукти харчування та напої, після вживання яких нам хочеться їсти і пити ще більше. Вони призводять до переїдання, яке сприяє набору зайвої ваги та ожирінню, так що вміст цих продуктів у раціоні необхідно скоротити, пише glianec.com.ua.

Алкоголь

Чому б не випити келих вина в кінці довгого робочого дня? Але будьте обережні, вживання алкоголю пов'язане зі збільшенням апетиту адже всього три порції спиртного знижують рівень лептину - гормону, створеного для контролю почуття голоду.

Глутамат натрію

Глутамат натрію зустрічається у різних перероблених продуктах, це підсилювач смаку. Особливо часто його можна побачити в консервах, овочах і китайській кухні. Іспанські дослідники з'ясували, що після вживання даної речовини апетит людини підвищується на 40%.

Десерти

При виготовленні більшості десертів використовується пшеничне борошно, яке роблять шляхом особливої переробки зерна, яка позбавляє його волокон. В результаті, ці продукти харчування підвищують рівень інсуліну, що призводить до зростання голоду і переїдання.

Смажена картопля

Картопля - це крохмаль, що складається з простих вуглеводів, а значить, наш організм абсорбує і метаболізує його дуже швидко через невеликий розмір молекул. Отже, це також призводить до сплеску інсуліну.

Піца

Як правило, піца - це комбінація з основи, зробленої на пшеничному борошні, гідрогенізованих рослинних жирів, перероблених сирів і консервантів. Всі ці інгредієнти сприяють збільшенню рівня цукру в крові.

Білий хліб

Як і десерти, білий хліб робиться з пшеничного борошна, що призводить до підвищення рівня інсуліну в крові. Це продукти харчування з високим глікемічним індексом, які дуже швидко перетравлюються, через що відчуття голоду виникає досить скоро після їх вживання.

Соки

В процесі виготовлення соків з фруктів і овочів видаляються абсолютно всі волокна, так що нам залишається лише напій, що містить цукор. А між тим, саме волокна залишають нам солодке відчуття насичення, яке утримує від переїдання.

Дитячі пластівці

Як і всі інші пластівці, дитячі містять велику кількість цукру. Улюблені дитячі сніданки викликають різкі підйоми і зниження рівня цукру в крові.

Штучні підсолоджувачі

Кожен раз, коли ви п'єте дієтичну газовану воду, чай або каву зі штучними підсолоджувачами, то ваш мозок готує організм до прийому цукру. Але цього не відбувається, і тоді тіло очікує поповнення недоодержаної енергії за рахунок інших продуктів, що провокує відчуття голоду.