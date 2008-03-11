”Актуальні проблеми ендопротезування”

В м. Вінниця вул. Пирогова, 46, 13-14 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми ендопротезування” Організатори: Державна установа “Інститут травматології та ортопедії АМН України”. вул. Воровського, 27, Київ, 01054 Тел. (044) 468-42-49. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова: вул. Пирогова, 46, Вінниця, 21018 Тел. (04324) 32-09-42 Запрошені до участі: представники Польщі, Росії, Білорусі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter