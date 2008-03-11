”Бронхообструктивні захворювання та бронхопульмональні інфекції”

В м. Донецьк, проспект Ілліча, 16, 13-14 березня відбудеться науково-практична конференція “Бронхообструктивні захворювання та бронхопульмональні інфекції: проблеми та можливості їх вирішення” Організатори: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. пр-т Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003 Тел/факс (0622) 57-40-74 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter