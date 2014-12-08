Лікувальні властивості медового масажу

В першу чергу такий масаж забезпечує лімфодренажний ефект. Розігрітий до 38 градусів мед допомагає відтоку зайвої рідини, тому його частіше використовують для боротьби з целюлітом. Причому, часто успішно. І в салоні, і в домашніх умовах масаж проходить практично однаково, ilife-news.com.

На додаток до звичайного масажу, варто спробувати медове огортування. У салоні огортуванню часто передує якраз масаж. Потім на проблемні зони або на все тіло рівномірно наноситься тонкий шар меду, і тіло багато разів обгортається харчовою плівкою. Незалежно від того, домашнє це медове обгортування або професійне, потрібно стежити за часом процедури. Якщо мед гарячий, то максимальний час процедури - 30 хвилин, якщо холодний, суміш можна залишити на 1 годину. Всупереч розхожій думці, що закінчувати процедуру слід контрастним душем, цього робити не можна: після цих процедур протипоказаний перепад температури.

Якщо у вас немає алергії на продукти бджільництва, має сенс спробувати зменшити прояви целюліту за допомогою медового масажу. Мед містить вітаміни групи В, вітамін А, Е, С, Н, К, РР. Він зволожує, тонізує шкіру, зміцнює її, має протизапальну дію, підсилює місцевий імунітет, стимулює кровообіг. Медовий масаж має ряд протипоказань - підвищений тиск, дерматит, захворювання серцево-судинної системи, міома, кіста яєчника і інші гінекологічні захворювання, вагітність, місячні, діабет, варикозне розширення вен.

Слід зазначити, що не всі косметологи однозначно згодні з користю медового масажу і особливо з обгортуванням як антицелюлітним засобом. Зате шкіра стає зволоженою, і користь медового масажу, на їх думку, в цьому питанні набагато більш очевидна.