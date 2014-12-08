П'ять порад для здорового сну

У сучасному світі дуже багато скаржаться на хронічне недосипання або на безсоння. У цій статті ми розповімо вам секрети міцного і здорового сну, пише toneto.net.

Отже, якщо ви хочете висипатися, а вранці відчувати себе свіжою, вам необхідно виконувати наступні рекомендації:

1. Не їжте перед сном

Ваш останній прийом їжі повинен бути за 2-3 години до сну. Ввечері взагалі не варто перевантажувати свій шлунок важкою їжею. Краще, якщо ви з'їсте на вечерю овочі, фрукти або кисломолочні продукти.

2. Лягайте спати раніше

Якщо ви хочете виспатися і отримати максимальну користь від сну, лягайте спати не пізніше, ніж в 22-23 години. Це корисний час для сну і відпочинку організму. Саме в цей час 1 година сну прирівнюється до двох. Найкращий і найкорисніший сон з 22 годин і до 5 годин. Все, що ви хотіли доробити ввечері, робіть зранку, вставши раненько.

3. Не пийте алкоголь

Деякі люблять випити перед сном алкоголь. Він дійсно допомагає швидше заснути, от тільки сон це буде не здоровий, вранці ви точно прокинетеся розбиті і втомлені, а швидше за все, прокинетеся посеред ночі з головним болем і поганим настроєм.

4. Свіже повітря

Ми часто не можемо заснути, тому що в кімнаті душно і спекотно. Втім, у кімнаті може бути холодно, але не бути свіжого повітря. Ідеальна температура для міцного сну 18-20 градусів. Обов'язково за годину до сну провітрюйте вашу спальню. Можна залишити відкритою кватирку або відкрити балкон на всю ніч. Краще спати під теплою ковдрою і дихати свіжим повітрям, ніж спати розкритим, але в спекотній кімнаті.

5. Ванна перед сном

Розслабитися і підготуватися до сну допоможе тепла ванна, можна з додаванням ефірних олій, наприклад, лаванди або олії сандалового дерева. Після ванни зробіть собі самомасаж з розслаблюючим кремом.