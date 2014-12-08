Із зони АТО виїхали близько 507 тисяч осіб - РНБО

Із зони АТО виїхали близько 507 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За останню добу кількість тимчасово переміщених осіб склала понад 600 осіб. Це у 5 разів менше, ніж фіксувалось кожного дня протягом минулого тижня», - зазначив він.

«Загальна кількість переселенців з Донецької та Луганської областей станом на сьогодні становить близько 507 тис. осіб», - повідомив Лисенко.