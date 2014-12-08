У рецепті на ліки має зазначатися лише міжнародна непатентована назва - МОЗ
Пацієнт може вибрати в аптеці серед декількох лікарських засобів за однією ж самою міжнародною непатентованою назвою, однаковими властивостями, формою випуску та дозуванням, препарат за прийнятною для нього ціною
На численні звернення громадян Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України нагадує, що наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 передбачено, що у рецепті на лікарські засоби повинна зазначатися лише міжнародна непатентована назва.
Торговельна назва зазначається, якщо:
– лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви;
– належить до подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів);
– відпускається на пільгових умовах чи безоплатно;
– підлягає предметно-кількісному обліку.
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Відповідно до законодавства України (ст. 78-1 Основ законодавства України про охорону здоров'я) фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності повинні на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу надавати достовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою випуску та дозуванням, а також інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Тобто, пацієнт може вибрати в аптеці серед декількох лікарських засобів за однією ж самою міжнародною непатентованою назвою, однаковими властивостями, формою випуску та дозуванням, препарат за прийнятною для нього ціною.
Тому, пацієнт має право вимагати у лікаря, який виписує рецепт на лікарські засоби, зазначатися міжнародну непатентовану назву, аби в аптечному закладі придбати препарат за прийнятною для нього ціною.
Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 -