У рецепті на ліки має зазначатися лише міжнародна непатентована назва - МОЗ

На численні звернення громадян Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України нагадує, що наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 передбачено, що у рецепті на лікарські засоби повинна зазначатися лише міжнародна непатентована назва.

Торговельна назва зазначається, якщо:

– лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви;

– належить до подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів);

– відпускається на пільгових умовах чи безоплатно;

– підлягає предметно-кількісному обліку.

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Відповідно до законодавства України (ст. 78-1 Основ законодавства України про охорону здоров'я) фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності повинні на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу надавати достовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою випуску та дозуванням, а також інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.

Тобто, пацієнт може вибрати в аптеці серед декількох лікарських засобів за однією ж самою міжнародною непатентованою назвою, однаковими властивостями, формою випуску та дозуванням, препарат за прийнятною для нього ціною.

Тому, пацієнт має право вимагати у лікаря, який виписує рецепт на лікарські засоби, зазначатися міжнародну непатентовану назву, аби в аптечному закладі придбати препарат за прийнятною для нього ціною.

Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 -

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050719_360.html