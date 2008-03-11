Санепідемстанція закрила гіпермаркет

Прокуратура проводить перевірку

Санітарно-епідеміологічна станція Дніпропетровська 5 березня припинила роботу гіпермаркету мережі "Епіцентр" у зв`язку з можливим забрудненням річки Кільчень. Нині фахівцями СЕС і працівниками природоохоронної прокуратури проводиться перевірка діяльності гіпермаркету, зокрема робота системи каналізації. Джерело повідомило, що перевірка викликана неодноразовими скаргами жителів мікрорайону Підгородного на забруднення річки Кільчень. dn.kiev.ua

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