Протягом 2014 року у центрі масштабних конфліктів опинилися 15 мільйонів дітей

Як зазначається у повідомленні ЮНІСЕФ, наданому УНІАН, багатьом конфліктам світова спільнота вже не приділяє належної уваги.

“Цей рік спустошив життя мільйонів дітей, - зазначив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. - Дітей вбивали під час уроків у школі або під час сну. Дітей робили сиротами, викрадали, вербували, піддавали тортурам і сексуальному насильству, навіть продавали у рабство. Вперше протягом останніх років настільки велика кількість дітей зазнала такої невимовної жорстокості через конфлікти”.

У повідомленні ЮНІСЕФ повідомляється, що близько 15 мільйонів дітей постраждали від збройних конфліктів у Центрально-Африканській республіці, Південному Судані, Палестині, Сирії і в Україні, включно з біженцями та внутрішньо переміщеними дітьми. У всьому світі понад 230 мільйонів дітей на даний момент живуть на територіях, охоплених збройними конфліктами.

Протягом цього року сотні дітей стали жертвами викрадення під час навчання у школах чи по дорозі туди. Десятки тисяч були залучені до озброєних угрупувань. Відбулося чимало нападів на навчальні та медичні установи, школи все частіше використовуються бойовиками у військових цілях.

· У Центрально-Африканській республіці 2,3 мільйони дітей зазнали впливу збройного конфлікту. Протягом року до 10,000 дітей завербували у групи бойовиків. Більше ніж 430 неповнолітних було вбито — і це втричі більше, ніж у 2013 році.

· У секторі Газа 54,000 дітей залишились без даху над головою внаслідок 50-денного конфлікту влітку. Загинуло 538 дітей і щонайменше 3,370 отримали поранення.

· У Сирії понад 7.3 мільйони дітей постраждали від збройного конфлікту. Серед них — 1.7 мільйони дітей-біженців. ООН підтвердила 35 фактів нападів на школи від початку року до вересня, у результаті чого загинуло 105 дітей та близько 300 було поранено.

· В Іраку 2.7 мільйонів дітей зазнали впливу збройного конфлікту. Існують дані щодо того, що 700 з них було покалічено, вбито або страчено. В обох зазначених країнах діти ставали жертвами, свідками або співучасниками актів жорстокості.

· У Південному Судані кількість дітей, що страждають від голоду, оцінюється в 235,000. У країні майже 750,000 дітей є внутрішньо переміщеними, 320,000 живуть у статусі біженців. Згідно з перевіреними даними ООН, у 2014 році відбулося щонайменше 600 випадків вбивства дітей та 200 випадків нанесення фізичної шкоди. Приблизно 12,000 дітей залучені у бойові дії на сьогодні.

В Україні через конфлікт зареєстровано більше ніж 130,000 внутрішньо переміщених дітей станом на початок грудня. У Донецькій області на територіях, уражених конфліктом, працює лише 147 з 1123 середніх загальноосвітніх шкіл.

Велика кількість надзвичайних ситуацій у 2014 році призвела до того, що багато з них опинялись поза увагою або швидко зникали з поля зору. Цього року з'явились нові небезпечні загрози здоров'ю та добробуту дітей у світі. Найбільш значною із них став спалах епідемії вірусу Ебола у Гвінеї, Ліберії та Сьєра-Леоне, який залишив тисячі дітей без батьків та 5 мільйонів без доступу до навчання.

Долаючи проблеми з доступом до територій, де ведуться бойові дії, небезпеку та недостатнє фінансування, організації, які займаються гуманітарною допомогою, у тому числі ЮНІСЕФ, працюють разом, щоб надати життєво необхідну допомогу і послуги, пов'язані з освітою та психологічною підтримкою, що дає змогу дітям розвиватись у вкрай несприятливих умовах.

· У Центральноафриканській республіці проводиться кампанія з повернення 662,000 дітей у школи.

· У країни Близького Сходу доставили близько 68 мільйонів доз вакцини від поліомієліту, щоб запобігти епідемії поліо в Іраку та Сирії.

· У Південному Судані понад 70,000 дітей проходять лікування від гострого недоїдання.

· У країнах, де виникла епідемія вірусу Ебола продовжується боротьба з вірусом на рівні місцевих громад. Зокрема, це — підтримка місцевих медичних служб та центрів лікування вірусу Ебола; тренування працівників у сфері охорони здоров'я; проведення інформаційних кампаній; допомога дітям, чиї батьки померли через вірус Ебола.

В Україні ЮНІСЕФ разом з державними службами і неурядовими організаціями продовжує надавати сім’ям, що постраждали від конфлікту, гуманітарну допомогу, зокрема предмети гігієни, питну воду, а також навчальні набори і психосоціальні послуги, проводить інформаційні кампанії щодо небезпеки мін та важливості грудного годування в умовах надзвичайних ситуаціях.

“Сумна іронія полягає в тому, що у 25-ту річницю Конвенції ООН про права дитини ми відзначаємо значне покращення стану дітей у світі, у той час, як права стількох мільйонів дітей і надалі грубо порушують, - сказав Ентоні Лейк. - Насильство та травматичний досвід, окрім того, що завдає шкоди конкретній дитині, має навіть більший негативний наслідок — підриває саме суспільство. Світ може і мусить стати кращим місцем для кожної дитини у 2015 році. Кожна дитина, яка зростає у безпеці сильною, здоровою та освіченою може згодом зробити значний внесок у своє майбутнє та майбутнє сім'ї, громади, нації, а також у наше спільне майбутнє”.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює над покращенням життя дітей та сімей на всій території України з 1997 року. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів.