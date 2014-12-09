Чим небезпечний дисбактеріоз

Викриті в такій негативній дії та інші ліки - обволікаючі, проносні, відхаркувальні, жовчогінні, препарати від депресії.

Ці ліки можуть зумовлювати метеоризм, біль у ділянці живота, тривалі розлади випорожнення, нудоту, гіркоту у роті.

Можуть навіть розвинутися симптоми інтоксикації організму, порушується травлення засвоюваність їжі, гіповітаміноз (згадаймо, що мікроорганізми синтезують вітаміни!), знижується імунітет. На тлі дисбактеріозу особливо агресивно веде себе простий герпес, кандидоз, часто трапляються гострі респіраторні захворювання.

Найпростіший спосіб підтвердити або спростувати діагноз - це провести водневий дихальний тест. Наступний метод - визначення особливих речовин (індолу і скатола) в сечі, які виділяються надмірною кількістю «шкідливих» мікроорганізмів. Більш традиційний метод - аналіз калу, або копрограма. Для остаточної постановки діагнозу його слід робити 2-3 рази з інтервалом 2 тижні.

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