В Україні буде введено повноцінне медичне страхування - Яценюк
13:38, 09 грудня 2014Країна
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Про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
Фото УНИАН
Повноцінне медичне страхування буде введено в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"Ми декларуємо те, що в Україні буде введено медичне страхування, повноцінне медичне страхування", - сказав він.
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