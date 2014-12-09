В Україні буде введено повноцінне медичне страхування - Яценюк

Повноцінне медичне страхування буде введено в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми декларуємо те, що в Україні буде введено медичне страхування, повноцінне медичне страхування", - сказав він.