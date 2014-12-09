Функції МОЗ щодо закупівлі ліків і медпрепаратів пропонують передати до системи ООН
14:48, 09 грудня 2014Країна
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Низка вакцин і спеціальних медичних препаратів будуть закуповуватися по схемі і моделі через систему ООН
Фото: УНІАН
Уряд пропонує виокремити з Міністерства охорони здоров’я низку функцій щодо закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів та передати їх до системи ООН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"Що стосується закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів за державні кошти. Це є частина коаліційної угоди, і пропозиція уряду - ми виділяємо з МОЗ низку функцій щодо закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів та передаємо її до системи ООН. Низка вакцин і спеціальних медичних препаратів будуть закуповуватися по схемі і моделі через систему ООН", - сказав Яценюк.
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