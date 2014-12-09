Функції МОЗ щодо закупівлі ліків і медпрепаратів пропонують передати до системи ООН

Уряд пропонує виокремити з Міністерства охорони здоров’я низку функцій щодо закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів та передати їх до системи ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Що стосується закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів за державні кошти. Це є частина коаліційної угоди, і пропозиція уряду - ми виділяємо з МОЗ низку функцій щодо закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів та передаємо її до системи ООН. Низка вакцин і спеціальних медичних препаратів будуть закуповуватися по схемі і моделі через систему ООН", - сказав Яценюк.