У медзакладах за кордоном перебувають понад 100 українських військовослужбовців

На сьогодні в медичних закладах за кордоном перебувають понад 100 українських військовослужбовців, постраждалих під час бойових дій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Станом на сьогодні в медичних закладах за кордоном перебувають понад 100 військовослужбовців, з яких 73 - у Польщі, 11 — в Ізраїлі, 16 — в Німеччині, 8 — у Хорватії, 6 — у Литві, 5 — в Об'єднаних Арабських Еміратах, 4 — в США, 4 — у Словаччині, 3 — в Естонії, 3 — в Угорщині, 2 — в Австрії, 1 — у Латвії», - сказав він.

За словами Перебийноса, курси лікування та реабілітації в іноземних медичних закладах вже пройшли 36 військовослужбовців.

Лікування та реабілітація поранених військовослужбовців здійснюється як за рахунок коштів урядів країн, де перебувають українці, так і за сприяння громадських, благодійних та волонтерських організацій місцевих підприємців.

Що стосується лікування постраждалих під час Революції Гідності, відповідну медичну допомогу в іноземних лікувальних закладах отримали 363 громадянина, з яких 144 пройшли курс лікування у Польщі, 58 — у Словаччині, 38 — у Чехії, 25 — в Німеччині, 24 — в Італії, 22 — в Литві, 11 — в Австрії, 11 — в Румунії, 10 — в Ізраїлі, 8 — у Латвії, 6 — в Естонії, 3 — у Франції, 2 — в Іспанії, 1 — у Швеції.

За словами Перебийноса, перевезення постраждалих забезпечувалося шляхом виконання літаками іноземних партнерів санітарних рейсів, дипломатичні дозволи на здійснення яких оформлювалися за сприяння МЗС України.