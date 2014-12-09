Понад 7 тисяч дітей знайшли нові сім'ї за 5 років роботи порталу «Сирітству-ні»

За цей час нових батьків знайшли 7405 дітей з усієї України - 4192 дитини були усиновлені, 1267 дітей взято під опіку, 1943 дитини влаштовані в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Дар'я Касьянова, керівник програми «Сирітству-ні»: «П'ять років тому фонд став розміщувати на своєму сайті фотографії і короткі історії дітей, які підлягають усиновленню. Це була найбільш відвідувана сторінка і індикатор того, що є бажаючі взяти у свою сім'ю дітей із інтернатів. П'ять років тому Рінат Ахметов повірив і підтримав ідею створення порталу, який допоміг би дітям знайти нових батьків. На його переконання, кожна дитина повинна жити в сім'ї. Це є метою програми «Сирітству-ні», яка продовжує працювати і зараз. На гарячу лінію Гуманітарного штабу, створеного при фонді для допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, постійно приходять повідомлення про відмовників, про дітей, які втратили батьків. Команда програми, партнери працюють зараз на те, щоб не допустити потрапляння нових дітей в інтернати, знайти їхніх родичів або нові родини».

Зараз на порталі розміщені анкети 11054 дітей. Всього ж в інтернатних закладах України перебувають близько 24 тисяч дітей, які підлягають усиновленню. Разом з партнерами порталу - ВГО «Магнолія», Міністерством соціальної політики, Медіагрупою «Україна», ФК «Шахтар» та іншими організаціями - фонд продовжить реалізовувати стратегію, спрямовану на реформування інтернатних установ, профілактику соціального сирітства та пошук нових сімей для дітей, які підлягають усиновленню.