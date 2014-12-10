Золоті правила сумісності продуктів харчування

Роздільне харчування сьогодні є найбільш обґрунтованим типом харчування. Це вживання деяких продуктів у різні прийоми їжі і через певні проміжки часу. У сучасному «бардаку» харчування перехід на роздільне вживання їжі дає істотний ефект полегшення навантаження на шлунково-кишковий тракт, пише novosti-n.org.

Основні правила сумісності продуктів харчування:

1. Насичену білками їжу (протеїнами) краще не вживати разом з продуктами з великим вмістом крохмалю. Цього не варто робити, тому що організм не може обробляти білки та крохмаль одночасно. М'ясо і картопля не можуть перетравлюватися в один і той же час, тому необхідно відмовитися від їх вживання в один прийом.

2. Також не варто поєднувати крохмаль з кислотовміснити продуктами.

3. Не їж більше одного виду білків за один прийом їжі, тому що для їх переробки організму потрібно багато енергії. Якщо ти обмежишся тільки одним видом білка, ти зможеш зберегти свою енергію і не будеш втомленим.

4. Не вживай білки з кислими фруктами, тому що фермент, необхідний для перетравлювання білків, руйнується під впливом більшості кислот, в тому числі і фруктових.

5. Не змішуй жири з білками. Жири заважають виділятися шлункового соку, тим самим перешкоджають перетравленню білків.

6. Краще не комбінувати солодке і крохмалисту їжу в одній трапезі. Першим буде оброблятися цукор, виробляючи фермент, що руйнує в слині амілазу, яка необхідна для переробки крохмалю. Їж фрукти окремо від круп - таким чином ти зможеш позбутися процесів бродіння в шлунку.

7. Не змішуй цукор з білками. Цукор буде перешкоджати виділенню шлункового соку, тим самим заважаючи перетравленню білків. Цукор перетравиться тільки після того, як будуть перетравлені білки.

8. Їж диню завжди окремо. Вона перетравлюється дуже швидко, а це значить, що якщо ти її з'їсиш перед їжею або просто як один продукт, вона моментально пройде по всіх ділянках шлунково-кишкового тракту.

9. Вживай молочні продукти помірно і ні з чим їх не поєднуй. Фермент хімозин, який необхідний для перетравлення молока, в достатній кількості є тільки у немовлят.