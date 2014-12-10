До ВР внесено законопроект щодо визнання ліків, зареєстрованих у Євросоюзі, США, Канаді, Австралії та Японії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Реформа системи охорони здоров'я. Почну з найбільш болючого - це ліки. Тут ми йдемо на безпрецедентний крок - до парламенту вноситься законопроект про фактичне визнання всіх лікарських засобів та медичних препаратів, які пройшли реєстрацію в наступних країнах - ЄС, США, Канада, Австралія і Японія. Це означає, що ми відміняємо бюрократичну і корупційну реєстрацію лікарських засобів і медичних препаратів, які пройшли відповідну реєстрацію і ліцензування в цих країнах", - наголосив Яценюк.