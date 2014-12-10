За добу в зоні АТО жоден український військовий не був поранений

За добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув та не був поранений.

Як перелає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За вчора не зафіксовано факту загибелі або поранення українських військових», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у прес-центрі АТО повідомили, що «з ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО запроваджено режим припинення вогню».

Разом з тим, за даними штабу АТО, за добу бойовики 17 разів порушували «режим тиші», поранено 7 мирних жителів.