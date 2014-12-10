Із окупованих територій виїзджає усе більше людей, за добу – понад 7 тисяч
16:38, 10 грудня 2014Країна
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Рада національної безпеки і оборони України фіксує різке збільшення потоку переселенців із зони проведення Антитерористичної операції, за добу – понад 7 тисяч осіб виїхали із окупованих територій
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Фіксується тенденція різкого збільшення потоку переселенців з територій, тимчасово підконтрольних терористам, до інших областей України», - зазначив він.
«Так, за добу було переселено 7246 осіб. Загалом від початку проведення АТО переселено понад 514 тис. осіб», - додав Лисенко.
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