Епідемічні пороги щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 176 795 осіб, із них 69,3 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 41,1 на 10 тисяч населення, що на 3,2 % більше минулого тижня.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 72,5, найменший – у Луганській (за доступними даними) та Харківській областях – відповідно 11,9 та 18,1 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень всього госпіталізовано 5 459 осіб (3,1 %), що на 1,1 % менше, ніж за минулий тиждень, із них 74,3 % становлять діти до 17 років. Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

За звітний тиждень щеплено проти грипу 12 015 осіб, що на 34,8 % менше, ніж за минулий. З початку епідемічного сезону вакциновано 89 547 осіб. Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 23 %.

*Примітка. Без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь, Луганської області (частини, непідконтрольній Україні).

Інформаційний бюлетень за 49 тиждень 2014 року.