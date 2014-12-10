Глобальний фонд схвалив заявку України на трирічне фінансування програми протидії туберкульозу та СНІДу

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, правління Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією схвалило заявку України на трирічне фінансування об’єднаної програми протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на загальну суму у розмірі 133 881 757 доларів США. Період реалізації: з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року.

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Заявка, підготовка якої була організована Держслужбою України соцзахворювань спільно з партнерськими організаціями, включає в себе три гранти, реалізацію яких забезпечуватимуть Основні реципієнти, які призначені Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а саме: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (грант у розмірі США 68 799 281 доларів США), ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (грант у розмірі 60 406 308 доларів США) та ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» (грант у розмірі 4 676 168 доларів США).

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З метою забезпечення ефективної підготовки до впровадження грантів з 15 по 19 грудня 2014 року в Україні перебуватиме команда експертів Глобального фонду.

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Під час візиту представники Глобального фонду проведуть низку зустрічей та переговорів з Основними реципієнтами, представниками центральних органів виконавчої влади, членами Національної ради, Комісії з нагляду, представниками зацікавлених сторін та партнерами.