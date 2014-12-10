Гуманітарний штаб Ахметова збільшує інтенсивність доставки допомоги на Донбас

У ході заходу буде озвучена інформація про напрями і обсяги благодійної допомоги відповідно до актуальних потреб жителів Донецької і Луганської областей.

Також координатор Штабу розповість про те, в яких містах ще відкриються пункти видачі гуманітарної допомоги.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Штаб працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної і психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.