Пангасіус - риба, що небезпечна для вашого здоров'я

Пангасіус, або по-іншому Баса - містить повний букет хімікатів, бактерій, гормонів і важких металів. Ця риба накопичує в собі високий рівень миш'яку, а також поліхлоровані біфеніли, ДДТ та його метаболіти (ДДТ), хлордан споріднених сполук (ЧМС), металеві домішки, ізомери гексахлорциклогексан, гексахлорбензол і інші токсичні і небезпечні побічні продукти промислового сектора.

Вся справа в тому, що пангасіус або риба Баса (білий сом) переважно розводиться в річці Меконг у В'єтнамі, яка вважається найбзабрудненішою річкою планети. В цю річку скидають неочищені води хімічних і шкіряних заводів, каналізаційних стоків, мінеральних добрив з полів.

Крім того, при заморожуванні пангасіуса застосовують ту ж воду з Меконгу. А для того, щоб прискорити ріст риби, більш ніж у 3 рази, з Китаю постачають спеціальні гормони, якими годують самок. Незважаючи на досить жорсткі вимоги Євросоюзу - виробники не розголошують інформацію про вміст цих гормонів.

Вартість пангасіуса настільки мала, що її в основному продають для бідного прошарку населення і відправляють у країни «третього світу», де її активно купують.

Дослідниками було зафіксовано, що прийом у їжу пангасіуса - призводить до ураження внутрішніх органів, особливо печінки, а також може служити причиною захворювання крові.

Через заборону продажу пангасіуса у багатьох країнах Європи, а також Канади та Америки, підприємці додають цю рибу в дивний продукт під назвою «крабові палички» та інші вироби з риби.

Безліч організацій, які стежать за якістю продуктів харчування не рекомендують вживати в їжу пангасіус і всі похідні продукти.

Знайте, що закупівельна ціна кілограма цієї риби у В'єтнамі 0,01$.

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