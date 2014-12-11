Корисні властивості мандаринів

В мандаринках також міститься вітамін Д, який має протирахітну дію і вітамін К, здатний забезпечити еластичність кровоносних судин. А ось нітратів в мандаринах не буває. З лимонною кислотою ці шкідливі речовини не уживаються, пише nashamama.com.

- Мандариновий сік є корисним дієтичним і лікувальним напоєм. Особливо він рекомендується дітям (навіть немовлятам) і хворим.

- При високій температурі сік мандарина добре вгамовує спрагу.

- Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Вони містять велику кількість фенолікової амінокислоти, яка називається синефрином. Це добре відомий протизастійний і протинабряковий засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується кожен ранок випивати по склянці мандаринового соку.

- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини і сік.

- Мандариновий сік, що вживається регулярно і у великих кількостях, позбавляє від гельмінтів (глистів).

- Плоди мандарина чудово насичують організм вітамінами в зимовий час.

- Мандарини мають антицинготну дію, підвищують апетит, покращують обмінні процеси.

- Ефірна олія мандарина піднімає настрій.

- Мандарини і мандариновий сік завдяки фітонцидним властивостям мають антимікробну дію.

- Зовнішнє застосування мандаринового соку допомагає в боротьбі з молочницею.

- Сік і плоди мандарину ефективно діють при дизентерії.

- При рясних клімактеричних кровотечах мандарини широко використовують, як кровоспинний засіб.

- Сік застосовується при шкірних захворюваннях. Дія фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильна, що свіжий сік вбиває деякі грибки (трихофітію, мікроспорію). Щоб вилікувати шкіру і нігті, уражені грибком, слід багато разів втирати в них сік з часточки або шкірки мандарина.